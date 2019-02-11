“Özel Çocuklara Özel Materyaller” tırı Van'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen “Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi kapsamında gönderilen ve özel eğitim sınıflarının bulunduğu okul ve özel eğitim okullarına dağıtılacak materyallerin bulunduğu tır Van'a ulaştı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen tır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve materyal dağıtım komisyonu tarafından karşıladı. Genel müdürlükçe 2018 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik materyal üretim çalışmaları projesinin başlatıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, “Bu materyaller, ülkemizde normal gelişim gösteren öğrencilerin eğitim gördüğü okullarımız bünyesinde açılan; hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında eğitim alan özel çocuklarımız için üretilmiştir” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 'özel çocuklara' yönelik çalışmaların yapıldığını belirten Altan Göl, “Bu kapsamda merkeze uzak köylerde dahi özel eğitim sınıflarımız var. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok çalışma yaptık. Bugün de bakanlığımız tarafından bu çocuklarımızın eğitim aldığı okul ve sınıflarımız için geliştirilen 64 takım eğitim materyali ilimize geldi. Özel eğitim alan bütün çocuklarımızın eğitim materyallerine ulaşabilmeleri için bakanlığımızın desteğiyle ihtiyaçları karşılanacaktır. Öğrencilerimizin öğrenme ve üretme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada, alanda en çok ihtiyaç duyulan materyaller temel alınmıştır. Üretilen bu materyallerin tasarımları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmıştır. Gönderilen materyallerin üretim aşamalarını yerinde ziyaret ettik. Alanda ilk olan bu çalışma ile hedefimiz tüm engelli öğrenciler için okullarımızı dünya standartlarında eğitim materyalleri ile donatarak okullarımızın kapısını mutluluğa açmaktır. Bu vesile ile materyal üretim çalışmalarının devamının geleceği, zaman içerisinde tüm okul ve sınıflarımızın bu konudaki ihtiyacının karşılanacağı planlanmaktadır. Bu materyallerin üretiminde ve okullarımıza gönderilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAKA tarafından finanse edilen “Eğitim ile Şekillenen Gelecekler” projesi ile birlikte Van'da bulunan tüm özel eğitim sınıf ve okullarda bakanlığın gönderdiği materyallerle birlikte tamamen donatılmış olacağını belirten Altan Göl, “Bu proje kapsamında Van'da bulunan meslek okulları ve özel eğitim okullarımızda atölyeler donatılarak tüm özel eğitim sınıf ve özel eğitim okullarımızda eğitim materyalleri üretilecektir. Böylelikle ilimizdeki tüm özel eğitim sınıf ve özel eğitim okullarımızın materyal ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” dedi.