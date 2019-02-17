(Özel) Engelli çocuğun isteğini Kaymakam Öztürk yerine getirdi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bedensel engelli Onur Sağlam'ın isteği üzerine bina girişine engelli rampası yaptırdı.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Onur, bina girişinde bir engelli rampası olmadığı için adeta evine hapsolmuştu. Ailesinin yardımıyla bin bir zorluk ve tehlike içerisinde dışarıya çıkarılan Onur Sağlam, Kaymakam ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk'ten yardım istedi. İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Halk Günü'ne katılan minik Onur, sıkıntısını Kaymakam ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk'e anlattı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk'ün talimatları doğrultusunda minik Onur için bina girişine engelli rampası yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya, İpekyolu Belediyesi olarak her hafta cuma günü ‘Halk Günü' gerçekleştirdiklerini ve burada halkın sıkıntı ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, “Bu halk gününde halkımız; sıkıntılarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getiriyor, bizler de kanunlar çerçevesinde yapabildiğimizi yapıyor, halkın hizmetine sunuyoruz. Geçen hafta Onur Sağlam kardeşimiz, Kaymakam ve Belediye Başkanımıza bir rampa talebinde bulundu. Teknik ekibimiz de yerinde inceleme yapıp raporu kaymakamın onuruna sundu. Kaymakamımızın engelli konusundaki hassasiyeti, gerek bir ilk olan ve tüm halkın takdirini alan Engelsiz Yaşam Akademisi, gerekse Engelsiz Kafe ile herkes tarafından zaten biliniyor. Kaymakamımız da talimatı verdi ve bizler de bir hafta içinde bu rampayı kullanılır hale getirip, Onur kardeşimizin hizmetine sunduk” dedi.

İpekyolu Belediyesi olarak halkın sıkıntıları noktasında ellerinden geleni yaptıklarını da dile getiren Bozkaya, “Yıl içerisinde 30'a yakın talep geldi. Biz de uygun şartlar sağlandığında bu talepleri yerine getiriyoruz. 2018 yılında 30, 2017 yılında ise 20 tane engelsiz rampa yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

Engelli rampası olmaması nedeniyle daha önceleri çok zorluklar çektiğini belirten minik Onur'un annesi Leyla Sağlam ise, “Şu anda artık rahatız. Gerek okula gitmem noktasında gerekse Onur'u tedaviye götürme noktasında rahata kavuştuk. Allah Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk'ten razı olsun. Daha önce de okul ile ilgili sıkıntımızı dile getirmiştik. Onu da hemen çözüverdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Engelli rampası sayesinde artık rahatça dışarı çıkıp gelebildiğini ifade eden minik Onur ise, “Daha önce ailem beni zor indiriyorlardı. Çok kötü oluyordu, hatta bazen düşme riskim oluyordu. Bunun yanında dışarıya çok fazla çıkamıyordum. Ama şimdi tek başıma bile rahatça çıkabilirim. Bana bu imkanı sağladığı için Kaymakam Öztürk'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.