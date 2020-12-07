(Özel) Engelli öğrenciler uzaktan eğitimle ders işliyor

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında okullarının kapanmasının ardından engelli öğrenciler uzaktan eğitimle ders işlemeye devam ediyor.

20 Kasım 2020 tarihinden 4 Ocak 2021'e kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararının alınmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Van'da da öğrenciler uzaktan eğitimle ders işlemeye devam ediyor. Yıllardır Van ve bölgeye hizmet veren Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okulunda eğitim gören onlarca öğrenci de uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor.

Okulu ziyaret eden Tuşba Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okulunun bölgeye hitap ettiğini dile getirerek, “Burası bölge okulumuz ve burada 44 öğrencimiz var. İl dışından gelen öğrencilerimiz için de pansiyon imkanımız bulunmaktadır. Devletimiz diğer öğrencilerimiz için hangi tedbirleri almışsa, bu öğrencilerimiz için de aynı tedbirleri, aynı kolaylaştırıcı uygulamaları almış bulunmaktadır. Yine diğer öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde hangi platformlardan faydalanıyorlarsa, bu öğrencilerimiz de aynı imkanlardan faydalanıyorlar. Bu okulumuzdaki öğretmenlerimiz diğer okullarımızdaki gibi canlı ders uygulamaları yapıyorlar ve EBA'dan faydalanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okul Müdürü Yusuf Abbasoğlu da okulda 17 öğretmenin hizmet verdiğini belirterek, “Uzaktan eğitim diğer okullarda olduğu gibi bizim okulumuzda da devam etmektedir. Öğretmenlerimiz bu konuda son derece profesyonel davranıyorlar. Ellerindeki materyallerle yüz yüze eğitimde öğrencilerimize nasıl faydalı olabiliyorsak, bu şekilde de elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz” dedi.

Haftanın bir günü okulda, diğer günlerde ise evde uzaktan eğitim ile öğrencilerine ulaştıklarını ifade eden Abdurrahman Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülcan Doğan, her okul için zor olan uzaktan eğitimin işitme engelliler için bir kademe daha da zor olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimiz canlı derslere, çeşitli sosyal medya vasıtalarıyla ulaşabiliyorlar ve bu şekilde iletişim sağlıyoruz” dedi.

Her sınıftan 5 ya da 6 öğrencilerinin olduğunu dile getiren Doğan, “Haftanın bir günü okula geliyoruz ve burada akıllı tahta karşısında ders veriyoruz. Onun dışında evde yapıyoruz. Öğrenciler çok istekli ama teknolojik alet ve internet eksikliği nedeniyle giremeyen öğrencilerimiz oluyor. Onlar haliyle üzülüyorlar. Uzaktan eğitime katılan öğrencilerle daha heyecanlı ders işliyoruz ve daha verimli oluyor. Çünkü onlar için ekran başında bir şey yapınca onlar da kendilerini önemsediğimizi görünce hem mutlu oluyor hem de daha istekli oluyorlar” dedi.