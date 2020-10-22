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(Özel) Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan ‘Tarihi Van Evleri’nde kış hazırlığı başladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan ‘Tarihi Van Evleri'nde kış hazırlığı başladı.


Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Geleneksel Van Evleri'nde kış hazırlığı başladı. Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Geleneksel Van Evleri'nde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tarihi Van Evlerimizin bakım ve onarımlarını yılda bir ya da durumuna göre iki yılda bir yapıyoruz. Bakımı yapılan Van evlerimizin toprağı, özel bir topraktır. Su geçirmeyen bu toprağı getirip samanla harmanlayıp, yoğurduktan sonra damlamaması için sıva yapıyoruz” dedi.


Van evleri bakım ve onarımının ekim ayında yapılması gerektiğinin altını çizen Akman, “Biz bu çalışmaları kış mevsimi gelmeden ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Çünkü ne fazla sıcak ne fazla soğuk olsun ki damlar çatlamasın ve sıvalar tutsun” ifadelerini kullandı.

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