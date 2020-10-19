(Özel) Gevaşlı kadınlar bal hasadı yaptı

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Derneği üyeleri tarafından üretilen ballar, ‘Sarı Kovan Bal' adıyla dünyaya açılıyor.

Gevaş'ta 2009 yılında kurulan Artos Kadın Derneği üyeleri, 2020 yılı bal hasadı gerçekleştirdi. Dernek üyelerinden Ceylan Danış'a ait bahçede kara kovan balının hasadını gerçekleştiren kadınlar, Gevaş balını tüm dünyaya tanıtacaklarını söylediler. Burada bir açıklamada bulunan Artos Kadın Derneği Başkanı Songül Güleç, 2009 yılında Avrupa Birliğine sunulan proje çerçevesinde 5 kadın üreticiye 15'er kovan verildiğini ifade ederek, bu kadın üreticiler tarafından organik bal üretimi yapıldığını söyledi. Tamamen organik olan Gevaş balının şimdiye kadar hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayan Güleç, “İddia ediyoruz ki balımız, Türkiye'nin en kaliteli balıdır. Bunu her şekilde kanıtlamaya hazırız. Üç yıldan beridir organik üretime geçtik. Daha önce ürettiğimiz balları pazarlayamadığımız için elimizde kalıyordu. Şimdi Sarı Kovan Bal firmasıyla çalışmaya başladık. Balımız artık elimizde kalmayacak, üretim yapıp satacağız. Bu çerçevede bizlere destek olan Sarı Kovan Bal firma yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Dernek üyelerinden Ceylan Danış ise yaklaşık 4 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirterek, “4 yıl önce 10 kovanla başladım. Şu anda 510 kovanım var. Arıcılık zor bir iş değil, keyifli bir iş. Bu mesleği keyifli yapmak istersen, arıcılık çok güzel bir iş. Hedefim balımı dünyaya sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Gevaş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fırat Çenberlitaş da, 2010 yılından beri Van Valiliği Organik Tarım Projesini başlattıklarını dile getirerek, ilk iki yıl organik sertifikasını alamadıklarını söyledi. Son üç yıldır organik balın nasıl üretildiği ve organik balda aranan kriterlere dikkat ederek sertifika aldıklarını ifade eden Çenberlitaş, “Burada üretilen ballar tamamen doğaldır. Gevaş balı, bitki florası zengin ve rakım yüksek olduğu için kalitesi çok yüksek. Bu yıl Hollandalı bir bal firması, bizden numune aldı. Bizim balların prolin ve diastaz HMF değerleri çok yüksek çıktı. Bu yıl Hollanda'ya da bal ihracatı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Artos Kadın Derneği üyeleri ile birlikte ortak çalıştıklarını dile getiren Çenberlitaş, “Şu anda Ceylan Danış ve derneğe bağlı 7 üye bal üretiyor. Bunun yanında 15 kadın üretici de eğitim görüyor ve seneye 21 kişi bal üretecek. Bu yıl Sarı Kovan Bal firması kadınlara destek çıktı. Geçmiş zamanlarda ürettiğimiz balın satışını gerçekleştiremiyorduk. Bu sene Sarı Kovan firması bize destek çıktı ve bu sene üretimimiz 1 iken 10'a çıkacak” diye konuştu.

Sarı Kovan Bal firma yetkilisi Süleyman Güler ise hedeflerinin kadın üreticiler tarafından üretilen organik balları Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz bayan üreticiler tarafından üretilen organik sertifikalı balları Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bu anlamda ilk olarak Gevaş oldu. Gevaş, Van ve bölgenin ballarını dünyaya sunmak istiyoruz” dedi.

Organik bal sertifikalı üyelerden alım yaptıklarının altını çizen Güler, “Biz analiz yaparak alıyoruz ve doğal ortamda üreterek insanlara ulaştırıyoruz. Her gönderdiğimiz balın bir künyesi var. Balın nerde ve nasıl üretildiğini analiziyle birlikte insanlara sunuyoruz. Bunu görme şansı sağlıyoruz. ‘Size sağlık sunuyoruz' sloganıyla Gevaş, Van ve doğu balını tüm dünyaya tanıtmayı ve pazarlamayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en güzel ballarının üretildiği bir coğrafyada üretim yaptıklarını belirten Güler, “Balda üç önemli unsur var. Yüksek rakım, bitki çeşitliliği ve bunların endemik olmasıdır. İşte Sarı Kovan Bal, bu bölgede elde edilen balları vatandaşlara sunmaktadır” diye konuştu.