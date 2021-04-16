(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin başlayan 3 aylık av yasağı ile birlikte balıkçılar, teknelerini limana çekip yıpranan ağ ve teknelerini bakıma aldı.

Türkiye'nin 3713 kilometrekare yüz ölçüme sahip en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Suyun tersine yüzüp engelleri uçarak aşmasıyla eşsiz görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlı ekipleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında tedbirler alınacak.

“Av sezonu bitti, ağlar ve tekneler bakıma alındı”

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin başlayan 3 aylık av yasağı ile birlikte balıkçılar, teknelerini limana çekip yıpranan ağ ve teknelerini bakıma aldı. Yasakların başlaması ve Ramazan ayının başlamasıyla teknelerini erken limana çektiklerini ifade eden balıkçı Mehmet Ateş, “Av yasağından dolayı bizde mübarek Ramazandan dolayı ağlarımızı erken kaldırdık ve sezonumuzu kapattık. Hayırlısıyla artık önümüzdeki 15 Temmuz'u bekleyeceğiz. Bu sene sezon iyi geçti. İnci kefali az çıkıyordu ama 4 lira 5 liradan satıldığı için bu yıl sezon iyi oldu. Biz Yeşilsu Mahallesi balıkçıları olarak burada 15 adet balıkçı teknemiz var. Mahallemizin yaklaşık yüzde 80'inin geçim kaynağı balıkçılıkla alakalı. Ancak sizde görüyorsunuz limanımız yarım kaldı mağduruz. Şuanda av yasağı başla ve bu nedenle büyüklerimizden limanımızın bir an önce bitirilmesini bekliyoruz” dedi.