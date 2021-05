(Özel haber) Martılar, Çarpanak Adası'nda kuluçkaya girdi

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası, eşsiz dokusu ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen ada da bulunan martılar kuluçkaya girdi.

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist, fotoğrafçı ve doğasever tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor. Ziyaretçiler Çitören Mahallesi'ndeki iskeleden kiraladıkları balıkçı tekneleri ile adaya geçip, burada martılar eşliğinde doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor. Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen ada, korona virüs tedbirleri kapsamında dolayı sessizliğe büründü. Her yıl binlerce martıya ev sahipliği yapan Çarpanak Adası, keşfedilmemiş doğal güzellikleri ile hassas günlerinden birisini yaşıyor. Üreme döneminde olan martılar adada bulunun otluk ve taşlık olana yuva yaparak yumurta bıraktı. Dişi ve erkek martılar tarafından adaya çevredeki bitkilerden geniş koloniler halinde yapılan yuvalarda genellikle 3 yumurta yer alıyor. Yumurtaları kuluçkaya bırakan martıların yavrularının 4 haftanın sonunda yumurtayı çatlatarak dünyaya gözlerini açması bekleniyor.