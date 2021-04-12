(Özel haber) Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

Ramazan boyunca hafta sonları başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar şelaleye akın etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve Van merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor. Baharın gelmesiyle debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyu ile seyrine doyumsuz görüntü oluşturuyor. Her mevsim büründüğü ayrı güzellikleriyle ziyaretçilerine birbirinden farklı anılar yaşatan şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışıyla eşsiz bir manzara sunuyor. Salı günü Ramazan ayının başlaması ve tüm yurtta olduğu gibi Van'da da önümüzdeki hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağından dolayı vatandaşlar şelale ve mesire alanlarına akın etti. Ülkenin birçok yerinden bu eşsiz güzelliği izlemek üzere Van´a gelen vatandaşlar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.