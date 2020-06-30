(Özel haber) Vatandaşların iletişim sıkıntısı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi ile Dövecik mezrasında GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Gevaş ilçesine bağlı 500 nüfuslu Değirmitaş Mahallesi ile Dövecik mezrası sakinleri, yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. İl dışındaki akrabaları ile telefonla konuşmak için ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak ve internete girmek istediklerini dile getirdiler.

Mahallede yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklamada bulunan Değirmitaş Mahallesi Muhtar Yardımcısı Şefik Eroğlu, 5 yıldır dilekçe verdiklerini ancak hiçbir netice alamadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlar telefonla konuşmak için veya internet için dağlara çıkıyor. Öğrencilerimiz derslerini çalışamıyor. 500'ün üzerinde nüfusumuz var ve herkesin telefon var. Mağdur durumdayız. Dövecik mezramızda da sıkıntı aynı. Şu anda bir öğretmen veya imam oraya gittiği zaman 2 gün durup gidiyor. Çünkü telefon çekmediği için, internet olmadığı için kimse kalmıyor. Acil durum olduğu zamanlarda dağlara çıkıyoruz. Dağlara çıkmasak il dışındaki çocuklarımızla, akrabamızla görüşemiyoruz. Herkes mağdur durumda. Bu anlamda yetkililerden büyüklerimizden yardımcı olmalarını ve bu sıkıntımıza el atmalarını istiyoruz” dedi.

5 çocuğunun il dışında olduğunu anlatan Gurbet Atik isimli vatandaş ise “İki oğlum bir kızım İstanbul'da yaşıyor. Bir oğlum Aydın'da, bir oğlum Diyarbakır'da üniversite okuyor. Kaç aydır oğullarımla, kızımla konuşamıyorum. Burada telefon çekmiyor. Onlarla konuşmak için ya caddeye inmek zorunda kalıyoruz ya da Gevaş'a gidiyoruz. Telefon çekse onlarla her hafta konuşurum ama telefon çekmediği için aylarca konuşamıyorum. Yetkililerden şebeke istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yunus Atik isimli öğrenci ise internet olmadığı için sınava giremediğini ve bütün derslerden kaldığını vurgulayarak, “Salgından dolayı bu sene tüm dersler online oldu. Ben hiçbir dersime ve sınavıma giremedim. Bütün derslerimden kaldığım. Hocalarımla görüşüyorum onlar bu konuda bir şey yapamadıklarını söylüyorlar. İnternete girmem için merkeze inmem gerekiyor. Bu da çok zor. Burada benim gibi bir çok öğrenci var. Çevre köylerde de bu sıkıntı var. Yetkililer köylerin görüldüğü ortak bir alan bıraksalar birçok köy ve mezra bu sıkıntıdan kurtulacak. Şu anda damlara çıkıp şebeke arıyoruz. Düşme riskimiz var. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz” diye konuştu.