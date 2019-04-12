(Özel) İranlıların Nevruz tatili beklentileri karşılamadı

İran'da 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasındaki Nevruz tatili, Van'ın beklentilerini karşılamadı.

Her yıl 13 günlük Nevruz tatili için Van başta olmak üzere Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısında yüzde 20 oranında azalma yaşandı. Gerek İran hükümetinin uyguladığı yüksek harçlar, gerek dolar ve Türk Lirası'nın İran parasına göre değer kazanması, İranlı turist sayısında azalmaya neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Nevruz tatili nedeniyle kentte ‘5. Shopping Fest'i düzenlediklerini ifade ederek, “Bu yıl geçen yıllara oranla istenilen düzeyde İranlı giriş yapmadı. Bunun sebebi, kapı girişlerindeki harçların artması, İran'daki ekonominin iyi olmayışı, doların İran parası karşısında 13 katına yükselmiş olması ve Türk parasının İran parası karşısında 3 kat değer kazanmış olmasıdır. Bu da ister istemez İranlının kentimize gelmesi noktasında kişi sayısında azalmaya neden olmuştur” dedi.

Son dönemlerde artan 1+1 ve rezidanslar nedeniyle İranlı sayısında istatistiki bilgilere tam ulaşamadıklarını dile getiren Aktuğ, “Son dönemde artan 1+1 ve rezidanslar kayıt dışı kalıyor ve istatistiki bilgilere dahil olmuyor. İranlı misafirlerimiz de ailece geldikleri için 1+1 veya rezidansları tercih ediyorlar. Çünkü bu onlar için daha ekonomik oluyor. Ancak bu durum kayıt alınamadığı için bizlere olumlu yansımıyor” ifadelerini kullandı.

Van halkının İranlıya, İranlının da Van'a alıştığını dile getiren Aktuğ, “Nevruz tatili az da olsa Van için her anlamda katkı sağlayan bir kültür etkinliğidir. Van esnafı memnun kaldığı için daha çok İranlının gelmesini istiyor, ama bu esnafın istemesi ile olmuyor. Bu durum gelecek insanların ekonomik bütçeleriyle ilgili. Önümüzdeki yıllarda nevruzla ilgili daha çok beklentimiz var. İnşallah umduğumuz gibi gerçekleşir” diye konuştu.

"Ermnistan ve Irak pazarlarına girmemiz lazım"

Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç ise İran'ın uyguladığı çıkış harçlarından dolayı bu yıl gelenlerin sayısında düşüş yaşandığını dile getirerek, “Geçen sene nevruza iki ay kala rezervasyonlarımız doluyordu. Bu sene ise yüzde 80'lik bir doluluğumuz oldu. Bu anlamda bizim İran pazarı ile birlikte Ermenistan, Irak gibi pazarlara girmemiz lazım. Ayrıca Van'ı daha çok canlandırmak için kültür turları düzenlememiz lazım. Umarım 2019 yılı güzel geçer” dedi.

"Farklı arayışlara yönelmemiz lazım"

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, İran hükümetinin uyguladığı harçlar nedeniyle gelen İranlı turist sayısında azalmalara neden olduğunu söyleyerek, “2018 Mart ayına kadar baktığımızda ciddi anlamda İran potansiyeli vardı ve en büyük pazarımızdan biriydi. Ancak 2018 yılının ilk çeyreğinden sonra kendi içlerinde uygulamış oldukları harç sistemi nedeniyle İran pazarında ciddi anlamda azalmalar meydana geldi. Bu anlamda farklı arayışlara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni arayışlarda yerli pazarlarımızın güçlendirilmesi, Irak pazarına girmemiz ve farklı destinasyonlara girmemizdir. Yani sadece İran pazarına bağlı kalmamamız lazım” şeklinde konuştu.

İranlılar ise dolar ve Türk Lirası'nın İran parası karşısında değer kazanmasından dolayı az sayıda İranlının Van'a geldiğini söyledi.