(Özel) Kümeste 100 bin TL

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaklaşık 50 yıldır hobi olarak güvercin besleyen Eyüp Demirel'in kümesinde 100 bin TL değerinde güvercin bulunuyor.

Türkiye'de en uzun süre havada kalma özeliğine sahip Van güvercinlerini besleyen ve toplu olarak alım-satım yapan 60 yaşındaki Eyüp Demirel, çocukluğundan bu yana başladığı güvercin hobisini 50 yıllık bir tutkuyla sürdürüyor. İpekyolu ilçesindeki iş yerinin bodrum katında kuşlar için özel bir kümes yapan Demirel, burada beslediği hayvanlara yıllık 10 ile 15 bin lira arasında harcamayla bakım yapıyor.

Özenle beslediği güvercinleri çift olarak satışa sunan Demirel, uzun uçuş özeliklerine göre güvercinlere 3 ile 15 bin TL arasında değer biçiyor. Güvercinleri kendi yetiştirdiği özel yemlerle besleyen Demirel, satışa sunduğu her çift kuş için garanti de veriyor.

İHA muhabirine konuşan Eyüp Demirel, Van güvercinlerinin uzun süre uçuş yapmalarıyla bilindiklerini belirtti. Van kuşlarının tanıtımını yapmak ve bir araya getirmek amacıyla iş yerinin bodrum katında oluşturduğu kümeste güvercin alım satımı yaptığını ifade eden Demirel, “Bu kahvehanede Van kuşlarını dışarıya tanıtıyoruz. Van kuşlarının en önemli özelliği, zaman olarak çok fazla havada kalmasıdır. Elimdeki kuşların fiyatı ise 10-15 bin civarıdır. Kuşları eşli olarak satıyoruz ve elde edilen yavru kuşları tekrar satın alıyoruz. Bu kuşların müşterileri buraya gelip çift çift alıyorlar” dedi.

“Kuşları garantili satıyoruz”

Güvercinleri garantili sattıklarını ve uçmadıkları takdirde geri aldıklarını dile getiren Demirel, “Her yıl festivaller düzenliyoruz. Festivalde düzenlediğimiz yarışma gereği, saat 09.00'da uçurduğumuz bir kuşun saat 17.00'de gelmesi makbuldür. Bu saat ne kadar uzarsa o kuşun değeri o kadar yükselir. Diğer taraftan festivaller çerçevesinde güvercin güzellik ve takla yarışmalarımız da oluyor. Festivallerimiz çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

“Kümesimde 100 bin TL'lik kuş var”

Kümesindeki kuşların toplam 100 bin TL değerinde olduğuna dikkat çeken Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kuşları çift çift sattığımız zaman 3 ile 10 bin TL arası fiyatları değişiyor. Kuşlarımızı karışık yemlerle besliyoruz. Darı, mısır, buğday ve arpa gibi yem çeşitleri veriyoruz. Her yıl kuşlarımıza 10 ile 15 bin lira masraf yapıyoruz”

Van'daki güvercin meraklılarına çağrıda bulunan Demirel, Van güvercinin fiyat değerini düşürmemelerini istedi.