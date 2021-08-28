Özel Lokman Hekim Hastanesi Yönetimi Kuzey Irak'ta

Özel Lokman Hekim Hastanesi yöneticileri ve doktorları sağlık turizmini geliştirmek için hasta yoğunluğunun her geçen gün arttığı Irak'ın kuzeyine gitti.

Hastane doktorları Kuzey Irak'ın Duhok kentinde bulunan Sheladze Devlet Hastanesinde stant kurarak hastaneye gelen vatandaşlara 2 gün boyunca ücretsiz sağlık taraması yaptı. Özel Lokman Hekim Hastanesi Genel Müdürü Hakan Süslü, Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mesut Pekmez, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen, Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel ve Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Abdurrahim Gözen'den oluşan heyet daha sonra il yöneticileri ile bir araya geldi. Bölgede bulunan mülki idare amirleri, sağlık temsilcileri, turizm firmaları, bölgenin kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek hastane hakkında bilgiler verdi. Özel Lokman Hekim Hastanesi Genel Müdürü Hakan Süslü Kuzey Irak'ta bulundukları temasların ardından açıklamalarda bulundu.

“Amacımız Van'a ulaşım imkanı olan çevre ülkeler açısından şehrimizi ve kurumumuzu bir cazibe merkezi haline getirmek”

Kuzey Irak'a yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Hastane Genel Müdürü Hakan Süslü, “Sağlık evrensel bir hizmet sunumudur. Bu nedenle yurtdışındaki hastalara da sağlık turizmi kapsamında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz. Irak'ın kuzeyinden her yıl çok sayıda hasta hastanelerimize tedavi ve kontrol amacıyla geliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Irak halkının Van'da başta sağlık olmak üzere elimizden gelen tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. amacımız Van'a ulaşım imkanı olan çevre ülkeler açısından şehrimizi ve kurumumuzu bir cazibe merkezi haline getirmek. Kuzey Irak'a yaptığımız ziyaretten memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Kuzey Iraklı vatandaşlarımızı Van'ımızda ağırlamaktan büyük onur duyacağız” dedi.