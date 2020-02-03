Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde diş kliniği açıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Dr. Barış Hanavdeloğulları, bölge halkına sağlık anlamında her türlü hizmeti sunmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hanavdeloğulları, “Oluşturduğumuz diş kliniği ile steril koşullarda gerek ayaktan tedavi yapılabilen dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, implant protez gibi tedavilerin yanında, özellikle çocuk ve engelli hastalarda sorun olan ve çoğu zaman bu işlem için il dışına gitmek zorunda kalınan sedasyonla (uyutma) gömülü diş aldırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Ağız ve diş sağlığı tedavilerinin uzman ellerde ve uygun ortamlarda, uygun ekipman ve malzemelerle gerçekleşmediği durumlarda ciddi sıkıntılar doğurabildiğine dikkat çeken Hanavdeloğulları, “Bu işlemlerin hastanede olmasının çok büyük avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlarından biri, özellikli işlemler için ameliyathane koşullarının sağlanabilmesi, kalp, tansiyon, şeker gibi kronik hastalığı olan veya işlem sırasında ani gelişebilecek bir rahatsızlıkta hemen müdahale edebilme şartlarını taşımasıdır. Amacımız, bölgenin ve Van ilimizin ihtiyacına yönelik kaliteli bir sağlık hizmetini her alanda sunmaktır” ifadelerini kullandı.