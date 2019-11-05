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Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde ‘organ bağışı' kampanyası

Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde ‘organ bağışı’ kampanyası düzenlendi.

Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde ‘organ bağışı' kampanyası düzenlendi.


3-9 Kasım Organ Bağışı Hastası nedeniyle hastanede stant kuruldu. Organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması için çalışan hastane görevlileri, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturup organ bağışının artmasını sağlamak için hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Broşür dağıtımı da yapılırken, hastaneye gelen hasta ve yakınları ise standa büyük ilgi gösterdi.

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