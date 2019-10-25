Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Hasta Hakları Günü' etkinliği

Hastanenin Hasta Hakları Birimi ve hastane yönetimi tarafından ‘Bizim İçin Değerlisiniz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte; hastanede ve poliklinikte tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına çiçekli magnet ve hasta hakları bilgilendirme broşürü dağıtılıp, hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı.

Yapılan etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınları çiçekli magnetlerde yazan ‘Bizim İçin Değerlisiniz' notuyla unutulmadıklarını ve önemsendiklerini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.