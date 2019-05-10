Özel öğrenciler “Mutlu Çarşamba”yla eğlendiler

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezi hocaları ve liderleri, Van Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, merkezdeki engelli gençlerle çeşitli etkinlikler yaparak onların keyifli vakit geçirmelerine yardımcı oldular. Hayata geçirilen “Mutlu Çarşamba” projesi, engelli vatandaşların spora teşviki noktasında yeni umudu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan projeyi oldukça faydalı bulduğunu söyleyen Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi Faruk Uygun, “Merkezimize gelerek engelli gençlerimiz ve çocuklarımızla çeşitli etkinlikler yapıp onların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tuşba Gençlik Merkezi personellerine teşekkür ediyorum” dedi.

Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezinde görevli Psikolog Gizem Çiftçi ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Mutlu Çarşamba' projesinin tüm engelli vatandaşlara ciddi katkı sunacağını belirtti. Çiftçi, “Merkez olarak engelli vatandaşlarımıza çok ciddi eğitimler vermekteyiz. Ancak bu eğitimler zaman zaman çocuklarımız üzerinde sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle rehabilite edilen çocuklarımız ile çeşitli aktiviteler düzenleyerek eğlenmelerini de sağlamaktır. Hayata geçirilen ‘Mutlu Çarşamba' projesi de buna tam bir örnektir. Projeyi hayata geçirenleri ve uygulamaya koyanları tebrik ediyorum. Mutlu Çarşamba engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olduğunu ve yüzleri güldürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezi ailesi olarak vermiş oldukları destekten dolayı Tuşba Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.