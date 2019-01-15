(Özel) Polislerin kurtardığı yaban keçisi sağlığına kavuşuyor

Hakkari'de polis memurları tarafından kurtarılan nesli koruma altında olan yaban keçisi, Van'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşuyor.

Nesli koruma altında olan yaban keçisi, Hakkari'nin Sümbül Dağı eteklerindeki Depin Polis Kontrol Noktasında görevli polis memurları tarafından bir ay önce yaralı olarak bulunmuştu. Polis memurları, bir ayağı ile dişleri kırık olan ve gözleri görmeyen yaban keçisini kendi kamuflajına sararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaban keçisi daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavisine başlandı. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan yaban keçisi, 45 günün ardından yüzde 80 oranında sağlığına kavuştu.

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, rehabilitasyon merkezlerine daha önce ayı, tilki, kurt ve porsuk gibi büyük memeli hayvanların getirildiğini ancak tedavi için ilk kez bir yaban keçisinin getirildiğini belirtti.

“Polisler, kendi kamuflaj ve boyun atkısına sararak merkezimize ulaştırdı”

Depin Polis Kontrol Noktasında görevli polis memurlarının buldukları yaban keçisini kendi kamuflaj ve boyun atkısına sararak merkeze getirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, “Hakkari Depin Polis Kontrol Noktasında görevli polisler tarafından bulunan dağ keçisi merkezimize ulaştırıldı. Hayvan bir ayağı ve dişleri kırık, gözleri görmüyor agoni halde merkezimize gelmişti. Zaten yaban hayvanları güçten düşmediği sürece bir insan tarafından yakalanması çok zordur. Bu hayvanın neden güçten düştüğünü bilmemekle beraber, polisler kendi kamuflaj ve boyun atkısına sararak merkezimize ulaştırdı” dedi.

“Tam sağlığına kavuşmasından ümitliyiz”

Yaban keçisinin yaklaşık 45 günlük tedavisinin devam ettiğini ve büyük oranda sağlığına kavuştuğunu dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaban keçisinin tedavisi tamamlanmak üzeredir. Ancak kırık için yapılan operasyon ve çiviler alındığı zaman herhangi bir komplikasyon olmasa yüzde 70-80 iyileşme oranıyla başarı beklemekteyiz. Dağ keçisinin tam sağlığına kavuşmasından ümitliyiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile beraber istişare sonucu hayvanın doğaya dönmesinde herhangi bir sakınca görülmemesi durumda geldiği yere bırakılacaktır. Aksi takdirde üretim istasyonu veya başka bir yerde de değerlendirilebilirsek veya ayağındaki yaranın tam iyileşmediği kanaatinde olursak farklı çözüm yolu üreteceğiz.”