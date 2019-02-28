(Özel) Soğuk havalarla birlikte Van Gölü nefes aldı

Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bu yıl yaşanan soğuk havayla birlikte Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklıklarının düştüğünü ve böylelikle gölün nefes aldığını belirtti.

Bu yıl havaların geçen yıla oranla soğuk ve kar yağışının bol olması en çok Van Gölü'ne yaradı. Uzun yıllardır Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklığını inceleyen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün içindeki ekolojik döngü için yüzey suyu sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gölün yüzey suyunun 5.8 dereceye ulaştığını anımsatan Akkuş, bu yıl ise Van Gölü'nün ortalama yüzey suyu sıcaklığının 3.6 dereceye düştüğünü ve bunun da sevindirici bir haber olduğunu bildirdi.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü yüzey suyu sıcaklıklarının 4 derecenin altına düşmesiyle gölün içindeki ekolojik döngü için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı su sıcaklıklarının da düşmesiyle Van Gölü'nün nefes alması için arzu edilen bir durum olduğunu ifade eden Akkuş, “Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi belki arzu edilmeyen bir durum olarak gözükebilir. Fakat sucul ekosistemler için, özellikle de Van Gölü için kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi hayati bir öneme sahiptir. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklıkları artı 4 derece ve daha düşük sıcaklıklara düşüyor. Böylece yüzey suları ile dip suları yer değiştiriyor. Bu anlamda Van Gölü nefes almış oluyor” dedi.

“Madde döngüsü inci kefalinin beslenmesi için önemli”

Van Gölü'ndeki madde döngüsünün inci kefalinin beslenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Akkuş, “Yüzey suları dibe çökerken dipteki organik maddece zengin sular yüzeye çıkıyor. Böylece birincil üretim artmış oluyor. İnci kefalinin Van Gölü'ndeki ana besin kaynağını planktonlar oluşturuyor. Bu madde döngüsü inci kefalinin beslenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir” diye konuştu.

“Geçen yıl Van Gölü nefes alamadı”

Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklıklarının 4 derecenin altına düşmemesi durumunda ileriki yıllarda tahmin edilmesi güç olan ekolojik sorunlara yol açacağına dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen sene Van Gölü'ndeki bu döngüyü göremedik. Çünkü havalar çok sıcak geçti ve yüzey suları ile dip suları yer değiştirmedi. Geçen yıl Van Gölü nefes almadı. Bu yıl kar yağışının bol olması, havaların geçen seneye göre soğuk olması nedeniyle Van Gölü'nün yüzey sıcaklığı düştü. İçerisinde bulunduğumuz gün itibariyle Van Gölü'nün ortalama yüzey suyu sıcaklığı 3.6 derece civarında seyrediyor. Bu bizler için sevindirici bir gelişme oldu. Zira göl nefes almazsa ileriki yıllarda tahmin etmesi güç olan ekolojik sorunlara yol açacaktır.”