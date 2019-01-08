(Özel) Su deposu buz kulesine dönüştü

Van'da dondurucu soğukların etkisiyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.

Van'da etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi; gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden olurken, merkez Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yer alan 20 metrelik su deposu da dondurucu soğuklardan nasibini aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle su deposunun boruları patladı. Su deposunda patlayan borulardan akan suyun donması, ortaya buz kulesini andıran görüntüler ortaya çıkardı. Su deposunun donmasıyla ortaya çıkan görüntüyü hayranlıkla izleyen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla özçekim yaptı.

“Çok güzel bir görüntü oluşmuş”

İHA muhabirine konuşan Mert Demir isimli vatandaş, bölgede geceleri havanın çok soğuduğunu belirtti. Su deposunun buz tutmasından havanın ne derece soğuk olduğunu anladığını ifade eden Demir, “Üstteki depodan su akıyor. Havanın soğuk olmasından dolayı da buz tutmuş. Bizler de şaşkınız şu anda. 3 yıldır bu yolda okula gidip geliyoruz, ama bu yıl buz tutuğunu gördük. Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Bizde üzerine çıkmayı denedik ama olmadı. Bu yıl hava çok soğudu. Fazla kar yağmıyor ama şiddetli rüzgar var. Gece de hava çok soğuduğu için su deposu buz tutmuş” dedi.

Van'da bir yıldır yaşadığını söyleyen Azerbaycan uyruklu vatandaş ise kentte böyle bir soğuk beklemediğini belirtti. Evlerinin de soğuk olduğunu dile getiren vatandaş, buz tutan su deposunun güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.