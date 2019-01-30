(Özel) Van-Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor

Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar, fırtına ve çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu dün tek şeritten ulaşıma açarken, bugün ise yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde kar yağışı, fırtına ve çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu dün tek şeritten ulaşıma açtı. Ekipler, bugün 5 iş makine ile birlikte Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkanı Onur Şatıroğlu, “Devletimizin büyük desteği, Valimiz ve Karayollarının çalışmalarıyla eskiden 6 ile 8 ay kapalı olan yolumuz artık 24 saat bile kapalı kalmıyor. Müthiş bir çalışma var burada. Artık geçilmez denilen Karabet Geçidi 12 saatte geçiliyor. Yolun kısa süreli kapanması ise çalışmalar fırtına, tipi yani doğal şartlardan dolayı yapılamamasından dolayı kapanıyor. Onun dışında hiçbir sorun ve sıkıntımız yok. Gerçekten devletimizin imkanları tam yerinde ve en mükemmel şekilde kullanılıyor. Vatandaş hiçbir şekilde mağdur edilmiyor. Vatandaşlarımız günün 24 saati, haftanın 7 günü, ayın ve yılın tüm günlerinde ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kepçe operatörü iş makinesinin üstünde namaz kıldı

Van-Bahçesaray yolunda çalışma yapan bir kepçe operatörü her yerin karlı olması sebebiyle namazını iş makinesinin üstüne çıkarak kıldı.