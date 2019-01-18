Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde karne dağıtımı

Okulda düzenlenen karne dağıtım törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Memet Aslan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini huzur ve sağlıkla tamamladıklarını belirterek, “Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyler, geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. Bu vesileyle siz öğrenciler, bu dönem sonunda kendinizle girişeceğiniz bir iç muhasebeyle, yeni bir başlangıç yapma şansını yakalayacaksınız. Bu sayede diğer döneme daha dinamik başlayacak ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacaksınız. Elbette bir insan üç beş rakamla ölçülemeyecek bir değerdir; ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. Karne, sizin sınavlara yansıyan performansınızın göstergesidir; kişiliğinizin değil. Performansınızdan memnun değilseniz, çalışma alışkanlığınızı gözden geçirerek çabanızı arttırmalısınız. Bunun için iki haftalık tatilinizi büyük bir fırsata çevirmek elinizdedir. Tatil; dinlenmeye, eğlenmeye ağırlık verilebileceği bir zaman dilimi olduğu gibi zayıf derslerinizin telafisi ya da eksik konuların tespiti için de değerlendirilebilecek bir zamandır. Sevgili öğrenciler; kendinize güvenin, başarınıza inanın. Şunu da belirtmek gerekir ki notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı birer değersiniz” dedi.

Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Aslan, öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırlayan öğretmenlere de teşekkür ederek, öğrencilerin karnelerini dağıttı.