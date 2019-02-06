(Özel) Van'da 36 milyon 785 bin TL trafik cezası kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 2018 yılında kontrol sayısının artırılması sonucunda, Türkiye geneli yaralanmalı kaza sayısını düşüren ilk 10 il arasına girme başarısı gösterdi. Van'da uygulamalar ve denetimler sonucu radar, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma, ehliyetsiz sürücü, sigorta ve muayene gibi ceza maddelerini ihlal eden sürücülere ceza uygulanırken, il genelinde ölümlü trafik kaza sayısı ise yarı yarıya azaldı. Polis ekiplerince 2018 yılında Van'da yapılan 400 bin kontrolde 36 milyon 785 bin TL trafik cezası da uygulandı.

İHA muhabirine konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığının istatistiklerde Van'ın Türkiye geneli trafik kazalarını azaltma konusunda ilk 10 ilin arasına girdiğini belirtti. Bundan sonra hem ilk 10'daki yerlerini muhafaza etmek hem de ilk 5 ilin arasına girmeyi amaçladıklarını ifade eden Şube Müdürü Özmen, “Trafik kazalarının neticesinde kendi insanımız maddi ve manevi kayıplara uğramaktadır. İşte amacımız bunun önüne geçmektir. Bunun önüne geçmek için de kontrollerimizi artırıyoruz” dedi.

“400 bin araç kontrol edildi”

Van'da araç ve personel sayılarının artırılması sonucu önceki yıla oranla denetim sayılarını büyük oranda artırdıklarını dile getiren Özmen, “2017 yılında 240 bin civarında araç kontrol edilmişken, 2018 yılı itibariyle bu sayıyı 400 bine çıkardık. Bu hem arkadaşlarımızın gayreti, hem personel ve ekipman olarak sayımızın artmasıyla sağlandı” diye konuştu.

Her sorgulanan araca bir ceza yazıldığı şeklinde düşünülmemesi gerektiğini örneklerle açıklayan Özmen, “Örneğin durdurulan bir araçta şoförün ehliyeti olmuyor, aracın muayenesi ve sigortası yok. Diğer taraftan araç radara girmiş ve kemerini de takmamışsa bu ihlallerin her birine toplamda 5 ceza yazılıyor. Sadece bir araca 5 ceza verildiği zaman, sanki 5 farklı araca ceza verilmiş gibi algılanıyor. 400 bin kontrol sonucunda verilen cezalar, ortalama 85 bin sürücü olarak değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Trafikte bilinçlenme sayısı arttı”

Ceza istatistiklerine göre vatandaşların trafik kurallarına riayet etme konusunda bilinçlendiğine dikkat çeken Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trafik işaretlerine uymama kuralına 2017 yılında 8 bin 500 ceza uygulanmışken, bu sayı 2018 yılında 7 bin 700'e düştü. Toplu taşıma araçlarının trafikte indirme ve bindirme kuralına göre 2017 yılında 3 bin 200 kişiye ceza kesilmişken, 2018 yılında bu bine düşmüş. Bu konuda sayının düşmesi vatandaşımızın trafikte bilinçlendiğini göstermektedir.”

Özmen, vatandaşların trafik polisini sadece ceza kesen kişi olarak görmemesi gerektiğini de kaydetti.

Öte yandan, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Kırmızı Düdük” ve “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projelerinde 259 araçta 721 kişiye araç kullanırken cep telefonu kullanmanın ve emniyet kemeri kullanmamanın ne gibi kötü sonuçlar doğurduğu hazırlanan spot filmlerle anlatıldığı belirtildi.