İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Van'da Haziran ayında karla mücadele

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van'da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bahçesaray ilçesinde bağlı yaklaşık bin nüfuslu Çatbayır Mahallesi'nin arazilerini sulayan kanal, kışın yağan kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapandı. Mahalle sakinleri, arazilerini sulamak için yer yer 3 ile 5 metreyi bulan karın kapattığı su kanalını açamayınca muhtar Eyüp Kayan, azaları ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'tan iş makinesi talep etiler. Başkan Arvas'ın talimatıyla bölgeye giden iş makinesi, kapan su kanalını 2 gün boyunca yaptığı çalışmayla açtı. Muhtar Kayan, Başkan Arvas ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.