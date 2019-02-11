(Özel) Vanlı besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van'da, besiciler kış aylarında canlı hayvan pazarına olan ilginin azalmasından yakındı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarına sabah saatlerinde giden besiciler, kış aylarında elindeki hayvanı satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte batıdaki hayvan sahiplerinin kentteki hayvan pazarına uğramamasından yakınan besiciler, satış için alıcı bulamadıklarını söyledi. Hayvan fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının ise yüksek olduğunu ileri süren besiciler, yem fiyatlarının hayvan fiyatlarını etkilediğini kaydetti.

İlçeye bağlı Erçek Mahallesi'nden hayvan pazarına geldiğini söyleyen Vahdettin Çelik isimli besici, kış aylarında piyasanın çok durgun olduğunu belirtti. Satışını gerçekleştirdikleri hayvanın parasını çok geç aldıklarını ifade eden Çelik, “Ortada para yok. Alan kişi peşin alacağını söylese bile bir ay sonra parasını veriyor. Biz bu durumdan çok mağduruz. Şu an küçükbaş hayvanın fiyatı bin ile 2 bin lira arasında değişiyor” dedi.

“Batıdaki besicilerimiz ilimize gelmiyor”

Batı illerinde hayvancılıkla ilgilenen alıcıların kış aylarında pazara gelmemesinden yakınan Fehim Ateş isimli besici ise “Şu an hayvan sevkıyatı yapılmıyor. Batıdaki besicilerimiz ilimize gelmiyor. Hayvancılığın kaynağı Van, Kars, Ağrı ve Erzurum'dur. Hayvancılık bitiyor. Hayvancılık biterse ithal hayvan getirilecek. Hayvancılığın asıl merkezi saymış olduğum 4 illerdir. Şu an bir dananın fiyatı 5 bindir. Ancak yemin torba fiyatı ise 80 liradır. 5 bin liralık danaya 2 bin liralık masraf yapıyoruz. Bu yüzden 5 binlik dananın fiyatı 7 bin oluyor” diye konuştu.

Küçükbaş hayvanın piyasasında herhangi bir yükselme olmadığını belirten Zeki Eraygen de büyükbaş hayvan piyasasının yüksek olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvan fiyatları ise 5 bin liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkabiliyor.