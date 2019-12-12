(Özel) Vanlı girişimci ilk mantar hasadını yaptı

Van'da Yılmaz Kanmış isimli girişimci, proje çerçevesinde ürettiği istiridye mantarının ilk hasadını yaptı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Yılmaz Kanmış isimli girişimci, yaptığı proje ile Edremit ilçesinde mantar tesisi kurdu. Kasım ayında başladığı istiridye mantarı üretiminin ilk hasadını yapan Kanmış, mutluluğunun anlatılmaz olduğunu söyledi. Kanmış, “Umarım aynı tadı aynı lezzeti bekleyen vatandaşlarımızla da bu mutluluğumuzu paylaşırız. 3 depoda verim vermeye başladı. Bugün ilk verimimizi aldık. 3 depoda birinci flaş süresinde yaklaşık 2 ton mantar almayı hedefliyoruz. İlk hasadımızı topladık. Bundan sonra günlük depolarımızdan mantarlarımız toplanacak ve bu süreç bir hafta ile 10 gün arasında sürecek. Asıl amacımız üretim yapabilmek istihdam sağlamak bunun yanında insanları istemiz olduğu lezzeti sadece bahar ayında değil yılın 4 mevsiminde istediği zaman istediği şekilde bulabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Van Mantar Teknik Elemanı İhsan Kanmış ise kış mevsimi nedeniyle ısıtma ve soğutmayla alakalı sıkıntılarının olabileceğini belirterek, “Burada ısıtma ve soğutmayı dengeleyebilirsek iyi bir ürün alacağız. Kompost hastalanmadığı sürece bu kompostu alıp farklı bir yerde olduğu gibi bırakırsanız, 6-7 ay mantar elde edebilirsiniz. Ama bu mantar çok az olur ve ticari bir değeri olmaz. Normali 45 gün olup en fazla 60 günden sonra çıkarıp yeniden doldurmak lazım” diye konuştu.

Van Mantar'da hasadı yapılan ilk mantarlar, tartı ve paketleme işleminden sonra marketlere bırakılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.