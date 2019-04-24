Özgürlük için gün sayıyorlar

Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanları, tedavisi için getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde özgürlüğüne kavuşmak için gün sayıyor. Tedavi için merkeze getirilen çeşitli yaban hayvanları, tedaviden sonra rehabilitasyona alınıyor. Rehabilitasyonun ardından doğal ortamda yaşayabilecek hayvanlar tekrar doğaya salınırken, yaşama şansı olmayan hayvanlar için ise, doğal yaşam alanları oluşturuldu. Merkezin yerleşkesinde oluşturulan 54 dönümlük alanda özgürce yaşamını sürdüren yaralı yaban hayvanlarının daha kısa sürede sağlığına kavuşması planlanıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzasındaki hayvanların tedavisini yapıp, rehabilitasyondan sonra tekrar doğaya kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Van YYÜ yerleşkesinde bulunan 54 dönümlük alanın yaban hayvanlarına tahsis edildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bu alanda yaban hayvanları hastanesi hospitalizasyon bölgesi ve rehabilitasyonu için gerekli bütün bölümler oluşturuldu. Çeşitli sebeplerle doğal ortamında yaşamını sürdüremeyen yaban hayvanları bize getirilmektedir. Bizler de bunları ilk etapta tedavi merkezimize almaktayız. Yapılan muayenede yaban hayvanlarının rehabilitasyonunda bir problem varsa acil yardımı yapılmakta ve ardından hospitalizasyon bölümünde misafir etmekteyiz” dedi.

“Yaban hayvanları için tabiat parkına ihtiyaç var”

Sağlığına kavuşan hayvanların doğal yaşamına bırakılırken, dönebilecek durumu olmayan hayvanların ise, rehabilitasyon merkezinde her hayvan için oluşturulan belirli alanlarda tedavisine devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Aslan, “Bu yüzden burası küçük bir doğal yaşam alanına dönüştü. Leyleğinden Akbaba'sına, Kartal'ından Şahin'ine, doğanından dağ keçisine kadar aynı ortamda yaşamını devam etmektedir. Van'a bir doğal yaşam parkı ve ya tabiat parkı ihtiyacının olduğu görülmektedir. Bu sayede yaban hayvanları nesillerini devam ettirebilecekler” dedi.

Şu an yaban hayvanları hastanesinde 50'ye yakın hayvanın tedavisi ve rehabilitasyonunun devam ettiğini sözlerini ekleyen Prof. Dr. Aslan, sağlığına kavuşan hayvanların kendiliğinden doğal alanlarına gittiğini söyledi.