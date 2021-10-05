Pandemi evde sağlık hizmeti talebini arttırdı

Doğu Şifa Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık firması sahibi İbrahim Bayram, hastanede ihtiyacı olan hastalar için sağladıkları personelin, hastanın bireysel ihtiyaçlarını, tedavi takibini ve bakımını sağlayarak oluşan iş yükünü azaltmaya çalıştıklarını anlattı. Ev ortamında ise daha çok orta ve ileri yaşlı bireyler için tehdit oluşturan Covid 19 hastalığın, kişilerin yaşam alanlarını daraltıp, ciddi anlamda bağımlı hale getirdiğini söyleyen İbrahim Bayram, “Bazı ileri yaşlı bireyler, hastalığı atlattıktan sonra hastalığın bıraktığı, kanda pıhtılaşma, akciğer yetmezliği gibi ağır yan etkilerle hayatlarına devam etmektedirler. Bu da evde sağlıkçı öncülünü ön plana çıkardı. Bu noktada ev ortamında sağladığımız personel, kişinin tedavi ve bakım ihtiyaçlarını sağlayıp, yaşam kalitesini arttırır” dedi.

Evde bakım nedir hangi hizmetleri sunar?

Evde bakımın, bireysel ihtiyaçlarını karşılayamayan, tedavi amaçlı hastaneye gidemeyen, bedensel engelli ve yaşlı bireylerin, tedavi, doktor muayenesi, tahlil gibi hizmetleri ev ortamında alması olduğunu belirten Bayram, “Bu hizmet, Sağlık Bakanlığınca evde bakım birimleri tarafından ve özel şirketler aracılığı ile yapılır. Tedavi dışında kalan, kişisel bakım, banyo, alt bakımı, egzersiz, gibi hizmetleri de aile veya bu işi özel olarak yapan şirketler yapmaktadır. Biz, başta Van olmak üzere Türkiye genelinde bu alanda hizmet sağlamaktayız” diye anlattı.

“Ailelere destek sağlıyoruz”

Sağlık alanında yeterli bilgiye sahip olamayan ailelerin, bu konuda hastaya yeterli desteği sağlayamadığını, bu sebeple hizmetleri doğal olarak özel şirketlerden talep ettiklerini söyleyen İbrahim Bayram, şunları anlattı:

“Doğu Şifa olarak bu noktada ailelere destek sağlıyoruz. Örneğin yatalak olan bir hastaya gerekli bakim, yeterli pozisyon verilmezse hastada bası yarası oluşur. Bu da ciddi bir sorundur. Bu noktada aileye yönlendirdiğimiz sağlıkçı ve ya bakıcı gerekli hizmeti sağlayarak hastanın bireysel ihtiyaçlarını sağlayarak hastanın yaşam kalitesini artırır. Bizler, uzman ekiplerimiz ile; evde bakıcı, evde bakım, hastane refakati, çocuk bakıcısı, evde sonda değişimi, stoma değişimi, engelli raporu, bez raporu, poliklinik muayene takibi gibi bir çok hizmeti sağlıyoruz. Bu alanda kendini yetiştirmiş, gerekli donanıma sahip sağlıkçı çalışma arkadaşlarımızla bu hizmeti en kaliteli şekilde topluma sunuyoruz.”

“Yetişmiş personel sıkıntısından çok”

Evde sağlık hizmetinin, çok hassasiyet ve ilgi gerektiren bir hizmet olduğunu, bu alanda yeterli olmayan kişilerin kesinlikle bu hizmeti sağlıklı bir şekilde veremeyeceğini ifade eden İbrahim Bayram, “Maalesef ki bu alanda yetişmiş personel sıkıntısından çok. Kendine güvenemeyen, yeterli donanıma sahip olamayan, evde bakım hizmeti için yeterli olmayan personel sıkıntısı var. Ülkemizde yaşlı nüfus oranı giderek arttığı için yaşlı bakımı, evde sağlık hizmetleri ileride önde gelen hizmet sektörleri olacak bu yüzden gençlerin bu alanları tercih etmesini ve bu alanda iyi bir donanıma sahip olmalarını tavsiye ederim” dedi.