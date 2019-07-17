Parçalı ay tutulması Van'dan da izlendi

Dünya, Güneş ile Ay arasında olduğu zaman Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen Ay Tutulması Van'dan da izlendi.

Türkiye'den çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması dün gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen tutulmanın oluşturduğu manzara Van'dan da görüldü. Vatandaşlar geç saatlere kadar uyumayarak bekledikleri parçalı ay tutulmasını merakla izledi.

Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma saat 21.34'te başlayıp gece saat 03.18'de son buldu.