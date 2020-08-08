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Park halindeki otomobil yandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Parklar halindeki bir aracın yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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