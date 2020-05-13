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Parklar günler sonra miniklerle doldu

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde sokağa çıkan çocuklara bir yandan kitap hediye edilirken, bir yandan da tıraşları da yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde sokağa çıkan çocuklara bir yandan kitap hediye edilirken, bir yandan da tıraşları da yapıldı.


Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle soluğu parklarda aldı. Muradiye ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara ve oyun alanlarına akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.


Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay; 40 gün sonra dışarı çıkan çocukları unutmadıklarını belirterek, “Oyun alanlarına çıkan çocuklara kitap hediye ettik, aynı zamanda mesleğim berber olduğu için iş yerine gelen çocukları da tıraş ettik” ifadelerini kullandı.

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