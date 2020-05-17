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Parklarda yaşlılar jimnastik yaptı

Van’da sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda antrenörler eşliğinde jimnastik yaptı.

Van'da sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda antrenörler eşliğinde jimnastik yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına bugün izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Memur-Sen TOKİ ile Eski Araştırma Hastanesi Kültür Parkı ve Kurtuluş Parkı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar, antrenörler gözetiminde jimnastik yaptı.

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