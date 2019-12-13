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Parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti

Van’ın Çaldıran ilçesinde parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde meydana geldi. İmam Hatip Lisesinde okuyan bir öğrencinin parmağında yüzük sıkıştı. Öğretmenler, yüzüğü çıkaramayınca öğrenciyi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliğine getirdiler. Ekipler, yüzüğü yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu öğrencinin parmağına zarar vermeden çıkardı.

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