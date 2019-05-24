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Parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın imdadına AFAD yetişti

Van’da parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

Van'da parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın ailesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Buradaki doktorların haber vermesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri, ince bir işçilikle parmağın sıkıştığı sebze keseceği olan rendenin dişlerinden en ufak bir zarar vermeden çıkardı.

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