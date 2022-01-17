Peynir bidonları içerisinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda peynir dolu bidonların içerisinde afyon sakızı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 10 kilo 256 gram eroin, 15,95 gram esrar, 551,93 gram metamfetamin, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, peynir bidonları içerisinde 130 gram afyon sakızı, 4 adet ecstasy ve 138 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.