Pırlanta Düğün ve Konferans Salonu açılıyor

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, birliğin üst katında ‘Pırlanta' ismi verilen düğün ve konferans salonunun hizmete başlayacağını söyledi.

Pırlanta Düğün ve Konferans Salonu, VAN ESOB'un üst katında hizmete başlıyor. Özel bir işletmeci tarafından işletilecek olan ve geniş otopark imkanının olduğu Pırlanta Düğün ve Konferans Salonu, Ramazan Bayramından sonra tüm Vanlıların hizmetine açılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, salonun 600 kişilik olarak tasarlandığını söyledi. Berge, “Düğün, nişan, kına, davet, sünnet, kokteyl, doğum günü, parti, konser, toplantı, kurumsal etkinlikler, seminer, konferans, kongre, şirket yemekleri, tanıtım toplantıları, mezuniyet töreni, balo ve özel geceler, yemekli ve yemeksiz sunumlar, bayii toplantıları ve eğitimler gibi etkinlikler yapılabilecek. VAN ESOB'a kayıtlı esnaf ve sanatkarlara yüzde 10 indirim yapılacak” dedi.