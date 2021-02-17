Pivaz dizisinin çekimleri Van'da yapılıyor

TRT Kurdi'de yayınlanan Pivaz dizisinin bir bölümü Van'da çekiliyor. Çekimler öncesinde Van'a gelen dizi ekibi, Van Gölü'nün kıyısı ile birçok farklı noktada çekimlerini gerçekleştiriyor.

TRT Kurdi'nin ilgiyle izlenen Pivaz dizisinin yeni bölümlerinin çekimi Van'da başladı. Kentin tarihi ve turistlik mekanlarının da kullanıldığı dizinin çekimleri bir ay sürecek. Günlük yaşamdan oluşan sorunları komediye uyarlanan dizinin 39 bölümü Van'da çekilecek.

Diziye Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından da alt yapı ve lojistik desteği veriliyor. Dizinin Van'da çekilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yayın Koordinatörü Yeşim Hasbaş, dizi ekibine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Van halkının kendilerini çok sıcak karşıladığını belirten Hasbaş, ‘‘Programımız skeçlerden oluşuyor. Günlük yaşamdan oluşan sorunları komedi yoluyla halka anlatıyor. Şu an Şanlıurfa'da çekilen bölümler yayınlanıyor. Birkaç hafta sonra da Van'da çekimlerini yaptığımız bölümler yayımlanacak. Bu bağlamda bizlere destek olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e de ayrıca teşekkür ediyoruz'' dedi.

Programın oyuncularından Mehmet Ali Aygan, çekimlerin Van'da olmasının kendilerini de heyecanlandırdığını anlatarak, programa dönüşlerin de çok iyi olduğunu vurguladı. Aygan, ‘‘Pivaz programımız klasik deyimiyle yer yer güldürüyor, yer yer de düşündürüyor. Bazen bazı yaralara değiniyoruz. Toplumsal sorunları anlatırken eğlendiriyoruz. Van gerçekten çok güzel bir yer. 10 yıl önce gelmiştim. Fakat şimdi geldiğimde gelişen, büyüyen başka bir Van ile karşılaştım. Çekimlerimiz de genelde Van Gölü kıyısında oluyor. Arkadaşlarımla görüntülü konuştuğumda Van'da olduğuma inandıramıyorum. Kuşadası veya Bodrum gibi yerlerdesin diye soruyorlar. Burada çok iyi ağırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Pivaz isimli dizi ise her çarşamba saat 20.15'te TRT Kurdi'de yayınlanıyor.