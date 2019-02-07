PKK/KCK'ya ait sığınakta 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sığınak içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinde duyarlı vatandaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler ve yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesinde kullanmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda jandarma, 06 Şubat 2019 günü bölgeye operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon sonucunda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve mühimmat, 3 adet uyku tulumu, 1 adet çadır ile örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken, sığınak ise imha edildi" denildi.