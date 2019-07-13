Plastik cerrahlar Van'da buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Doğu Anadolu Bölge Toplantısını Van'da gerçekleştirdi.

TPRECD tarafından 3 gün sürecek program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen plastik cerrahlar, dünyada en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatı olan meme estetiği konusunu masaya yatırdı. Toplantıda meme estetiği ameliyatının gelişimi, yeni teknikler ve sorunlar konuşuldu. Van YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinin konferans salonunda plastik cerrahların alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunduğu toplantı sonrası, TPRECD yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye'nin sadece Ortadoğu ve Balkanlarda değil, Avrupa ve Amerika ölçeğinde de en çok estetik cerrahi ameliyatın gerçekleştiği ülkelerden biri olarak en parlak dönemini yaşadığını belirtti. Türkiye'deki plastik cerrahların kendisini uluslararası düzeyde kanıtladığını ifade eden TPRECD Başkanı Prof. Dr. Ayhan, “Bu tarz toplantılarda samimi bir ortam yakalayarak konunun detaylarını iyice paylaşma şansı buluyoruz. Genç uzman ve asistanlarla profesörlerin bir araya gelip kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Plastik cerrahi Türkiye'de çok gelişmiş bir noktadadır. Türkiye'deki plastik cerrahların büyük bir kısmı kendisini uluslararası düzeyde kanıtlamıştır. Gerek bilimsel araştırmalarla, gerek klinik uygulamalarla dünyada önemli yere sahip bir noktadayız” dedi.

“Amacımız Van'ı sağlık turizmi haline getirmek”

İran ve Irak gibi ülkelerden hasta kabulü yapan Van ilini sağlık turizmi konusunda gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkat çeken

Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sağlık turizmi konusunda da önem arz ediyor. Bu konuda özellikle Avrupa'da, Ortadoğu ülkeleri, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden çok ciddi hasta akışı sağlıyor. Türkiye bugün estetik ameliyatı ve saç ekimi konusunda oldukça iyi noktadadır. Bu konuda Van ise çok önemlidir. Özellikle İran ve Irak gibi ülkelerden oldukça alabilen bir konumdadır. Amacımız Van'ı da bir sağlık turizmi haline getirmektir.”

Van toplantısının organizasyonunu yapan ve TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Yazar ise, Van ilinin estetik ameliyatlara talebin üst seviyede olan İran'a yakınlığı, turistik-tarihi değerleri, gelişmiş köklü üniversitesi dolayısıyla İran ve Ortadoğu'dan gelen talebin bir kısmını karşılayabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Yazar, “Van'da böyle bir toplantı düzenlemek bizler için çok değerli ve önemliydi. Memleketimde böyle bir toplantı düzenlemekte ayrıca benim açımdan çok mutluluk vericiydi. İki yıllık bir süre için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin dışında Anadolu'da da toplantılar düzenlemeyi amaçladık. Anadolu'da plastik cerrahinin eğitimini vermek, oradaki meslektaşlarımızla kaynaşma ve sorunlarını yerinde görmek, bu çerçevede de çözümler üretmek amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz” diye konuştu.

TPRECD Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Van YYÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canser Yılmaz Demir de, estetik ve rekonstrüktif ameliyatlarını çok yoğun bir şekilde yaptıklarını belirterek, “Şu an itibariyle İran ve Irak'tan da hastalarımız bize müracaat edip hizmet alabiliyorlar. Bu anlamda üniversitemiz yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.