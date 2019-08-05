İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri Esra bebek için seferber oldu

Van’da doğum esnasında oksijensiz kalan ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine bebek Esra, polis helikopteriyle Batman’a sevk edildi.

Van'da doğum esnasında oksijensiz kalan ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine bebek Esra, polis helikopteriyle Batman'a sevk edildi.


Van'da dünyaya gelen Esra Çokbilici isimli bebek, doğum esnasında oksijensiz kaldı. Van'daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine en yakın il olarak Batman'a sevkine karar verildi. Bunun üzerine sabaha karşı saat 03.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından Van Emniyet Müdürlüğünde helikopter desteği istenildi. Bebek Esra için harekete geçen Havacılık Şube Müdürlüğü, sikorsky helikopterle sağlık ekibi refakatinde Batman iline sevk işlemini kısa sürede gerçekleştirdi.


Esra bebek için seferber olan Van Emniyet Müdürlüğü, aileye geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.