Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına şefkat eli

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar yağışı ve havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.