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Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmekte olan polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6’sı polis 17 kişi yaralandı.

Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6'sı polis 17 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan araç ile Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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