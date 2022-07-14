İhlas Haber Ajansı

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Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin alt katında yabancı uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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