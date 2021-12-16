İhlas Haber Ajansı

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Polisten öğrencilere sertifika

Van İl Emniyet Müdürlüğü, ’Bizimle Gülümse Van’ projesi kapsamında düzenlediği masa tenisi kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, 'Bizimle Gülümse Van' projesi kapsamında düzenlediği masa tenisi kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verdi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÇOGEP 'Bizimle Gülümse Van' projesi kapsamında; İpekyolu ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen ‘Masa Tenisi Kursu'nu başarıyla tamamlayan 16 ortaokul öğrencisine 'Katılım Sertifikası' verilmiştir" denildi.

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