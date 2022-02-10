Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit’teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit'teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; Edremit ilçesindeki Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi'nde ‘Trafik Dedektifleri Projesi' çalışmaları kapsamında 198 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir” denildi.