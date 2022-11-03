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Pomza silosuna düşen çocuk ağır yaralandı

Van’ın Erciş ilçesindeki bir fabrikanın pomza silosuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesindeki bir fabrikanın pomza silosuna düşen çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre olan, bugün öğle saatlerinde Van-Ağrı kara yolu üzerindeki Işıklı Mahallesi'ndeki bims fabrikasında meydana geldi. Pomzanın gelmediğini fark eden çalışanlar, siloya baktıklarında bir ayak fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle küreklerle atılan silodaki ponzanın altında kalan A.U. isimli çocuk çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.U., ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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