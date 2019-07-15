Prof. Dr. Abdulmenaf Turan'dan ‘darbelerin dünü, bugünü' isimli söyleşi

Van'ın Erciş Gençlik Merkezi ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ‘darbelerin dünü, bugünü' isimli söyleşi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı içinde bulunan kitap kafede gerçekleşen programa konuşmacı olarak Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan katıldı. Turan, Türkiye'de yapılan darbelerin dünü ve bugünü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütüne üye olan ordunun içindeki bir grup devleti ele geçirmeye çalıştı. Silah gücüyle vatandaşının kanını akıtarak devleti ele geçirmeye kalkıştılar. Devleti yönetmek ayrı bir şeydir, devleti ele geçirmeye çalışmak ise ayrı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğundan beri, hata Selçukludan sayarsak geleneği göreneği olan bir devlettir. Dolayısıyla böyle bir devleti demokratikleştirebilmek için siyasal partilere, halkı tarafından seçilmiş insanlara ihtiyacımız vardır. FETÖ, 40 yıl boyunca insanlarımızı dini değerler öğretiyoruz sahtekarlık maskesiyle kandırdı. Devletimizin içinde kadrolaştılar ve 15 Temmuz'da devleti ele geçirmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, bir hükümet kendisine karşı yapışmış olan bir darbeyi bastırabilmiştir. Birçok hükümet ise darbelerle düşürülmüştür'' dedi.

Konuşma sonrası şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi. Ardından park içinde bulunan alanda ‘15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi gezildi. Programa Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Evrensel Hafızlar Derneği üyeleri ile kadın ve gençler katıldı.