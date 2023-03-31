Prof. Dr. Adnan Tönel: “Urartularda müzisyen, akrobat ve dansçılar varmış”

Van'da görev yapan Prof. Dr. Adnan Tönel, çizimler üstünde tespit ettiği ve detaylarıyla keşfettiği bilgilere göre Urartular'da tören, şölen ve özel gecelerde müzisyen, akrobat ve dansçıların çok rağbet gördüklerini belirtti.

DAKA'nın destekleriyle düzenlenen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Van İl Halk Kütüphanesinin konferans Prof. Dr. Adnan Tönel tarafından verilen "Urartularda Müzik ve Gösteri Sanatları” başlıklı konferans büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Tönel, 2800 yıl önce Van'da hüküm süren Urartu Krallığı'nda müzik ve gösteri sanatlarına dair keşiflerin saraylarda, kalelerde, mabetlerde, taht ve kabul salonlarıyla şölen, tören ve bayram alanlarında, özel kostüm ve aksesuarlarla yaşanmış ritüellerdeki beden ve çalgı kullanımlarının metal kemerlerde işlenmiş sahnelemelerin çizimleri üstünden öyküleme yöntemiyle tanıttı. Sahne sanatları, arkeoloji ve müzikoloji eğitimleri bulunan Prof. Dr. Adnan Tönel, çizimler üstünden tespit ettiği ve detaylarıyla keşfettiği bilgilere değinerek, şöyle devam etti:

“Urartularda tören, şölen ve özel gecelerde müzisyen, akrobat ve dansçılar çok rağbet görüyormuş. Düğün, şölen ve törenlerde görev alan bu sanatçıların önemli bir kısmını da kadınlar oluşturuyormuş. Urartularda kullanılan çalgılar içinde ise tef, saz, çalpara, kâse ve flütün varlığına dair müşahhas çizim verileri mevcuttur.”