Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve kültürel alanlara çok ilgililer”

Dr. Adnan Tönel, Vanlı gençlerin sosyal ve kültürel alanlara çok ilgili olduğunu belirterek, “Van'da öncelikle kendi imkanlarıyla tiyatro yapmakta olan gençlerin beklentilerinin karşılanması gerekir” dedi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle online olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve DAKA tarafından gerçekleştirilen iki konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Adnan Tönel, sahne sanatları alanında önemli konulara değindi. Sözlerine Dünya Tiyatrolar Günü'nün kutlanıyor olmasının dünyayı esir alan savaşın son bulması için barışa şans vermek anlamına geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Adnan Tönel, Van'da öncelikle kendi imkanlarıyla tiyatro yapmakta olan gençlerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini kaydetti. Kültürel kalkınmanın tiyatro ile inşa edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Adnan Tönel, tiyatronun birey ve toplum açısından sayısız yararı bulunduğunu örneklerle anlattı. Tönel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vanlı gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişimine olanak sağlayacak sanat dallarından olan; tiyatro, müzik, opera, bale, modern dans, geleneksel Türk tiyatrosu gibi özgün alanlara çok ilgili olduğunu 2019 yılından itibaren sürdürdüğüm alan araştırmaları gözlemlerime dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. Van'da sanat eğitimi veren kurumların sınırlı sayıda olmasına inat bağımsız tiyatro sahneleri, dans salonları, konser mekanları ve en önemlisi devlet tiyatrolarının oyunlarının varlığı çok değerlidir. 2019 yılında Tuşba Kent Tiyatrosu'nda Vanlı gençlerle ‘Dünyanın Ortasında Bir Yer' adlı tiyatro oyunuyla Van'dan bir tiyatro ekibinin ilk kez uluslararası bir festivale katılma başarısına imza atmıştık. Fakat Tuşba Kaymakamlığında görev değişikliği olduktan sonra Tuşba Kent Tiyatrosu'nun da perdeleri kapandı. Van YYÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tiyatro, müzik, opera, bale, modern dans gibi özgün alanlara rağbet edecek meraklı ve hevesli gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve bölüm açılması için gerekçeli hazırlık dosyalarını YÖK'e ulaştırdık. Ancak aradan geçen 2 yıllık süre zarfında olumlu bir sonuç alınamadı.”

Prof. Dr. Adnan Tönel, DAKA ile birlikte projelendirdiği ve Van, Hakkâri, Muş ile Bitlis'teki gençlerin katılımıyla aynı zamanda atölye çalışmalarıyla eğitimlerini de öngördükleri ‘Liselerarası Tiyatro Festivali'nin ise pandemi dönemine denk gelmesiyle halen değerlendirme aşamasında kaldığını söyledi. Son günlerde salon yapımı tamamlanan Van İl Halk Kütüphanesinde gençlere dönük tiyatro eğitimi kursları planlama sürecinin fikir aşamasında olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Tönel, “Tüm bunlara paralel üniversitemizde oyunculuk lisans bölümü ve sahne sanatları yüksek lisans programı açılırsa tüm beklentileri karşılayacak bir adres olacak gençlerimize. Başvurularımıza olumlu sonuç verilirse, Van Bölge Radyosunun yeniden açılması ile kültür sanat üreticileri için ulusal bir network ve üretim platformuna da kavuşmuş olacağız. Tüm bunları neden paylaşıyorum? Kendi şehirlerindeki üniversitelerinin oyunculuk bölümünde okumak ve eğitimini almak isteyen gençler, Van'da bu imkânı bulamayınca en yakındaki Erzurum'a ya da Ordu ilimize gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü tiyatro eğitimi veren üniversite bölümleri bu ikisinde var. Bizim YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde oyunculuk bölümümüz açılırsa, Van'da oyunculuğu öğrenmeye başlayacak öğrencilerimiz bir kuluçka sürecinden sonra devlet tiyatroları Van sahnesinde oyunculuklarını uygulama şansı bulabilecekler ve oyunlarda görev alabileceklerdir” dedi.