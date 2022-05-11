Prof. Dr. Adnan Tönel'den öğrencileri tarihin derinliklerine götüren uygulamalı dersler

Van YYÜ'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel, ‘Müzede Öğretim Modeli' uygulamasıyla Urartu Müzesi'nde yaptığı derslerle öğrencilerini tarihin derinliklerine götürdü.

Tarihi Van Kalesi'nin yanında bulunan Urartu Müzesi'nde gerçekleştirilen uygulamalı dersler beş saat sürdü. Müzede öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif katılımı ve etkileşimini öne alan metot, öğrenciler tarafından ilginç bir interaktif süreç olarak deneyimlendi. Dersler; öğrencilerin mekânda kendilerine verilen ödev başlıklarıyla içerik ve hikâye oluşturma süreçlerini belirlenen süreden sonra tamamlamaları, gözlemlerini görsel veya işitsel kayda alarak raporlamalarıyla sona erdi.

Üniversitede vermekte olduğu; antropoloji, drama, sanat estetiği, tiyatro, dans tarihi derslerini öğrencileriyle bu kez ‘Müzede Öğretim Modeli'yle Van Urartu Müzesi'nde işleyen Prof. Dr. Adnan Tönel, “Urartu Krallığına başkentlik yapmış Tuşba'da ve bu isimle anılan müze mekânında ders yapıyor olmamız, onların hayal kurmalarında, işlevsel dünyalarına heyecan katmasını ve gelecekleri için ufuk açıcı ve umut aşılayıcı olmasını çok isterim” dedi.

Prof. Dr. Adnan Tönel, uygulamalı alan derslerini müzelerde ve tarihi mekanlarda yaparak öğrencilerin yaşamla entelektüel bağ kurmalarına olanak tanındığını belirterek, “Bu türde kültürel mekanlar gençlerde; farklı sonuç, duygu ve fikirler uyandırır. Değer ve tutumları etkiler. Kültürel kimlik, aile kimlikleri arasında etkileşim doğurur, yükseltir ve düzenler. Mekân ve yapıtlardaki hikayelerle empati kurmalarına neden olur, onları yeni ilgi alanlarına teşvik eder ve merak uyandırır. Öğrencilerin derslerde algıladıkları somut bilginin ötesine geçmelerine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.