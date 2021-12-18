Prof. Dr. Ali Kolusarı Van'da klinik açtı

Dr. Ali Kolusarı, ilk özel kliniğini açtı.

İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde kurulan kliniğin açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Kolusarı, 2000 yılından beri Van'da görev yaptığını hatırlatarak, “Yıllardır Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde özellikle kanser ve tüp bebek konusunda hizmet verdim. Ancak üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Bunun yanında yurt dışı ve Ankara'da da hizmetlerde bulundum. Şimdi de kendi kliniğimizi açtık. İnşallah hem bizler hem de hastalarım açısından hayırlı olur” dedi.

Böyle bir kliniğin açılması yönünde halkın yoğun bir talebinin olduğunu dile getiren Kolusarı, “Daha önce hastalarıma fazla zaman ayıramıyordum. Hastalara zaman ayıracağım bir ortam olsun diye böyle bir yola girdik. Açılışa yoğun bir ilgi var. Sağ olsun arkadaşlar ve dostlar yalnız bırakmadılar. Ben kliniğimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.